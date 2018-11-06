Роскачество не нашло достойной кильки в томате в российских магазинах

Москва, 6 ноября. Роскачество сообщило о результатах первого этапа исследования кильки в томате, все проверенные консервы оказались безопасны для жизни и здоровья, но не вся приобретенная продукция соответствовала ГОСТу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники Роскачества проанализировали 10 вариантов кильки в томате самых востребованных среди россиян торговых брендов. Все консервы были сделаны на российских предприятиях: в Калининградской области, Крыму и на Кубани. Эксперты изучили кильку по 53 критериям качества и безопасности, в том числе по таким показателям, как запах, цвет, вкус, соотношение рыбы и соуса.

Отмечается, что общий результат исследования был положительным, поскольку все консервы безопасны для здоровья, продукция всех проанализированных торговых брендов изготовлена из рыбы, выловленной в экологических местах.

«Все консервы производились с соблюдением требований стерильности, и вся килька оказалась по-настоящему килькой», — говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, в Роскачестве добавили, что ни одна торговая марка не смогла дотянуть до повышенных стандартов организации.