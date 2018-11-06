ЕР разберется со свердловской чиновницей, заявившей, что государство «ничего не должно» молодежи

Москва, 6 ноября. Партия «Единая Россия» разберется со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировограде заявила, что государство «ничего не должно» молодежи, а заботиться о подрастающем поколении должны их родители. Как объяснила Глацких, государство не просило родителей заводить детей.

На заявление чиновницы отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что высказывание Глацких является некорректным. Его поддержали в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Позиция партии целиком и полностью наоборот: мы всегда выступали за то, что государство должно поддерживать маленьких россиян, семьи, рождение детей», — отметил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер.

Бестфатер пообещал, что партия выяснит, оговорилась ли Глацких или ее цитата была вырвана из контекста.

В настоящее время Ольга Глацких является главой департамента молодежной политики Свердловской области. В 2004 году она заняла первое место на Олимпийских играх в групповых упражнениях в художественной гимнастике.

Ранее, как передавала «Газета.ру», Глацких пояснила, что своим заявлением хотела мотивировать подрастающее поколение.