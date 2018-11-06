Три человека погибли, шесть пострадали в ДТП под Калугой

Ярославль, 6 ноября.Три человека погибли, шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом в Калужской области утром во вторник. Об этом рассказала глава пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова.

По ее словам, авария произошла в 04.30 по московскому времени в Боровском районе. Микроавтобус съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

Как пишет РИА Новости, жертвами трагедии стали три человека. Погибли водитель и два пассажира. Кроме того, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы и получают медицинскую помощь. По словам Гороховой, на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее три человека погибли в ДТП с участием трех машин на калужской трассе. Авария случилась на 89-м километре трассы М-3 «Украина» в Боровском районе.