Стало известно, сколько теряют работодатели из-за недосыпа сотрудников

Москва, 6 ноября. Российские работодатели потеряли более двух триллионов рублей из-за недосыпа сотрудников, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Согласно ему, в среднем из-за сверхурочной работы или учебы россиянин не высыпается 3,8 дня в неделю. В целом за год количество граждан, жалующихся на недосып, сократилось с 47% до 43%. Однако больше россиян стали заявлять о недосыпе пять дней в неделю. Если в 2017 году о нем говорили 26% респондентов, то в 2018 их число увеличилось до 32%.

Главной причиной недосыпа стали сверхурочная работа или учеба (39%), просмотр телепередач, компьютерные игры и чтение (26%), проблемы со здоровьем (18%), маленькие дети (12%).

Как отметила начальник отдела исследований отраслей социальной сферы РАНХиГС Елена Авраамова, сегодня россияне действительно стали работать больше.

«Наши исследования показали, что за последние 3–4 года примерно у 18% работающих выросла нагрузка. Речь идет не только о сверхурочной работе — многие берут подработку», — отметила она в беседе с газетой «Известия».

По словам управляющего директора транснациональной компании Regus в России Ирины Баевой, в феврале из-за недосыпа сотрудников их эффективность труда снизилась на 30%, в апреле – на 20%. В месяц такие недоработки обходятся работодателям до 190 миллиардов рублей.

Эксперт считает, что разрешить проблему поможет гибкий график. По словам Баевой, он уже привел к позитивным изменениям в Швеции: после его внедрения количество больничных, опозданий и прогулов значительно сократилось.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Минтруд назвал российские регионы, где зарплаты растут быстрее всего.