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В «Ростехе» рассказали о трех новых контрактах на поставку оружия Китаю

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В «Ростехе» рассказали о трех новых контрактах на поставку оружия Китаю

Пекин, 6 ноября. Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля. Об этом рассказал руководитель делегации государственной корпорации «Ростех», входящей в «Рособоронэкспорт», на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Как пишет РИА Новости, Россия ведет активную работу с Китаем во всех средах военно-технического сотрудничества. Он уточнил, что государства обмениваются опытом и технологиями в области наземного, воздушного и водного транспорта и вооружения.

По данным Кладова, кроме успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35, у корпорации есть масса других проектов. При этом он не стал углубляться в детали контактов, подчеркнув, что недавно были подписаны три соглашений с китайской стороной.

Напомним, авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября​​​.

В «Ростехе» рассказали о трех новых контрактах на поставку оружия Китаю

Автор: Алия Садыкова
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