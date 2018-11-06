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СК РФ назвал три возможные причины пожара в доме в Кемеровской области

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СК РФ назвал три возможные причины пожара в доме в Кемеровской области

Кемерово, 6 ноября. Следственный комитет России по Кемеровской области рассматривает три версии пожара в частном доме в Юрге, жертвами которого стали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Сейчас следствие рассматривает три версии произошедшего: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении и воспламенение от золы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при нейтрализации возгорания дома в Кузбассе ранения получил командир отделения пожарного подразделения.

Отмечалось, что при пожаре в Юрге погибли шестеро детей и двое взрослых. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Автор: Алексей Громов
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