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Додон рассказал о потеплении в отношениях Молдовы и России

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Додон рассказал о потеплении в отношениях Молдовы и России

Москва, 6 ноября. В российско-молдавских отношениях наметилась позитивная динамика, рассказал президент Молдавии Игорь Додон, на прошлой неделе посетивший Москву с официальным визитом.

Как пишет газета «Известия», по его словам, в отношениях Москвы и Кишинева есть позитивная динамика. Он уточнил, что, в первую очередь, она продолжается на уровне контактов президентов двух стран.

Додон уточнил, что есть другой момент. Он напомнил, что 8 ноября в российской столице впервые за полтора года пройдут переговоры между представителями МИД Молдовы и России. Он подчеркнул, что в марте 2017 года правительство Молдовы в одностороннем порядке запретило всем государственным служащим ездить в РФ. По словам главы Молдовы, предстоящие переговоры станут попыткой наладить диалог и на уровне правительств.

Ранее Додон назвал отмену закона о русском языке в Молдавии «открытием ящика Пандоры». 

Додон рассказал о потеплении в отношениях Молдовы и России

Автор: Алия Садыкова
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