ВКС России получат высокоточные авиабомбы, которые превосходят аналоги США

Москва, 6 ноября. Воздушно-космические силы (ВКС) России получат 500-килограмовые высокоточные авиабомбы нового типа, которые превосходят аналоги США, уже в 2019 году.

В войска должны поступить 500-килограммовые боеприпасы «Дрель» с блоками самонаведения, которые позволят реализовать принцип «сбросил — забыл». Разработка бомбы велась с 2015 года. «Дрель» может стать универсальным ответом на американские бомбы JDAM и JSOW, сообщает газета «Известия».

Российская управляемая бомба с активными аэродинамическими поверхностями КАБ-500С была впервые показана в 2003 году. Главной особенностью боеприпаса стал специализированный 24-канальный приемник спутниковых навигационных систем, который мог собирать данные и с российской навигационной системы ГЛОНАСС, и с американского аналога NavStar.

КАБ-500С применялся в специальных воздушных операциях в Сирии. Высокоточные авиабомбы сбрасывали на особо важные наземные цели с высоким приоритетом. Боеприпасы применяли фронтовые бомбардировщики Су-34. Отклонение КАБ-500С при попадании в цель составило не более 4,5–5 м.

Среди недостатков бомбы издание отмечает небольшую дальность сброса, которая немного превышает 10 км, и ощутимую стоимость боеприпаса. Поэтому, для наиболее эффективного и точного применения ВКС РФ потребовалась более универсальная авиабомба.

Ее разработали инженеры НПО «Базальт». Главной особенностью боеприпаса «Дрель» стала выросшая до 30 км дальность применения. Эта особенность позволяет применять боеприпас без входа в потенциально опасную зону. При этом «Дрель» может поражать любые типы целей, в том числе пусковые установки, командные пункты и бронетехнику. Боеприпас не теряет эффективности в условиях сильных помех.

В отличие от устаревших разовых бомбовых кассет и корректируемых бомб, «Дрель» имеет 15 самоприцеливающихся боевых блоков СПБЭ-К. Они задействуются, после того как бомба будет сброшена и выйдет на цель. СПБЭ-К имеют комбинированную инфракрасную и радиолокационную систему наведения, что значительно повышает точность боеприпаса. В перспективе «Дрель» может быть оснащена собственным двигателем. В этом случае ее дальность увеличится в два-три раза.

Издание отмечает, что отдельные виды подобного вооружения активно применяются США. Но комбинированных средств поражения, которые сочетают свойства нескольких видов оружия, у американской авиации нет. Между тем, авиабомбу «Дрель» ВКС РФ планируют принять на вооружение уже в 2019 году.