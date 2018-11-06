Цивилев поручил выяснить обстоятельства трагедии в Юрге

Кемерово, 6 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выяснить все обстоятельства трагедии в городе Юрга, где при пожаре погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.

Как написал губернатор у себя на странице в социальных сетях, в ночь с воскресенья на понедельник, с 5 по 6 ноября, в Юрге произошла «страшная трагедия». Он напомнил, что среди погибших двое взрослых и шестеро детей.

Как пишет «Газета Кемерова», Цивилев уточнил, что Кузбасс скорбит по погибшим. Кроме того, он поручил выяснить обстоятельства трагедии. По словам губернатора, на место пожара выехали его заместители Вячеслав Телегин, Елена Малышева, Валерий Догадов. Он также подчеркнул, что в Юрге работают представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, сгорел частный дом в Юрге. Соседи ранее рассказали, что семья была неблагополучная.