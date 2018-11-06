Fitch поставило под вопрос шансы «Нафтогаза» взыскать миллиарды с «Газпрома»

Москва, 6 ноября. Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings поставили под вопрос шансы «Нафтогаза» взыскать миллиарды с «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

Согласно ему, еврооблигациям «Нафтогаза» в форме кредитных нот был присвоен предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4». Среди факторов, на основе которых определялся рейтинг, было мнение специалистов, согласно которому «Нафтогаз» не сможет настоять на исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжается с 2014 года. Зимой Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. В «Газпроме» вердикт назвали нарушающим баланс интересов.

Российская компания обжаловала решение суда и заявила о расторжении контрактов с «Нафтогазом». Когда Киев начал принудительное взыскание средств, «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольма.

Ранее эксперты рассказали, как «Нафтогаз» может стать главным потребителем газа российской компании «Газпром».