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Экономика

Fitch поставило под вопрос шансы «Нафтогаза» взыскать миллиарды с «Газпрома»

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Fitch поставило под вопрос шансы «Нафтогаза» взыскать миллиарды с «Газпрома»

Москва, 6 ноября. Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings поставили под вопрос шансы «Нафтогаза» взыскать миллиарды с «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

Согласно ему, еврооблигациям «Нафтогаза» в форме кредитных нот был присвоен предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-» и рейтинг восстановления активов «RR4». Среди факторов, на основе которых определялся рейтинг, было мнение специалистов, согласно которому «Нафтогаз» не сможет настоять на исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Fitch поставило под вопрос шансы «Нафтогаза» взыскать миллиарды с «Газпрома»

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» продолжается с 2014 года. Зимой Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. В «Газпроме» вердикт назвали нарушающим баланс интересов.

Российская компания обжаловала решение суда и заявила о расторжении контрактов с «Нафтогазом». Когда Киев начал принудительное взыскание средств, «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольма.

Ранее эксперты рассказали, как «Нафтогаз» может стать главным потребителем газа российской компании «Газпром».

Автор: Василий Котов
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