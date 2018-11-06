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Макет совместного с Россией самолета CR-929 презентовали на китайском салоне

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Макет совместного с Россией самолета CR-929 презентовали на китайском салоне

Пекин, 6 ноября. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) впервые показали на стартовавшем во вторник Чжухайском салоне полномасштабный макет совместного широкофюзеляжного лайнера CR-929.

Отмечается, что макет демонстрирует кабину экипажа и три класса компоновки пассажирского салона. Длина макета составляет 22 метра. Салон воздушного судна оборудован двумя рядами сидений первого класса, тремя рядами кресел бизнес-класса и четырьмя рядами кресел экономического класса, передает РИА Новости.

По предварительной информации, базовая версия CR929–600 способна перевозить 280 человек на суммарное расстояние до 12 тысяч километров.

Глава ОАК Юрий Слюсарь подчеркнул, что прошедшее событие говорит о том, что российские и китайские авиастроительные корпорации могут удивить потенциальных покупателей. По его мнению, интерес на CR-929 в КНР составит порядка тысячи самолетов в течение ближайших 20 лет.

Автор: Алексей Громов
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