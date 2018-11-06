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Число магазинов с сигаретами и алкоголем хотят сократить в России

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Число магазинов с сигаретами и алкоголем хотят сократить в России

Москва, 6 ноября. Российские власти рассматривают возможность ограничения числа магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза — до 50 точек на 100 тыс. граждан. С соответствующей инициативой выступил экспертный совет при кабинете министров в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья».

В документе, одним из авторов которого является член совета Дарья Халтурина, речь идет о том, что потребление табачных изделий и спиртных напитков являются главными причинами смертности.

«Отрицательный демографический вклад этих проблем в России намного выше, чем в большинстве стран мира, поэтому их приоритизация оправдана», — говорится в документе.

По словам Халтуриной, на сегодняшний день в среднем на 100 тыс. человек приходится свыше 120 магазинов, где можно приобрести спиртные напитки или сигареты, а в Скандинавии данный показатель находится на отметке 15 торговых точек на 100 тыс. жителей, пишут «Известия».

По этой причине количество таких магазинов в России нужно уменьшить в 2,5 раза — до 50 точек на 100 тыс. россиян, следует из документа.

Автор: Алексей Громов
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