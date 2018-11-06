Шнуров ответил чиновнице из Свердловской области, высказавшейся о молодежи

Москва, 6 ноября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение чиновнице из Свердловской области Ольге Глацких, которая ранее заявила, что государство «вообще ничего не должно» подрастающему поколению.

Ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, заметила, что государство молодежи ничего не должно.

Стихотворение артист опубликовал в своем Instagram. Российский музыкант выразил свое отношение к высказыванию Глацких о молодежи. Шнуров назвал чиновника «вещей Ольгой», а также «поблагодарил» ее за проявленную прямолинейность. По словам Шнурова, «мы биомасса, человеческая слизь», а также «ни к чему вообще-то родились».

Ранее Шнуров жестко ответил Шевчуку на критику «Ленинграда». Сергей Шнуров сравнил песню «Осень» группы ДДТ с «блатным шлягером» «Голуби летят над нашей зоной» в ответ на критику Юрия Шевчука в адрес «Ленинграда».

Соответствующий пост появился накануне на странице Шнурова в Instagram. Заявление лидера группы «Ленинград» стало реакцией на мнение о творчестве коллектива Юрия Шевчука, которое тот озвучил в шоу «вДудь»