Пожарный пострадал при тушении пожара под Кемерово, где погибли восемь человек

Юрга, 6 ноября. Пожарный пострадал при ликвидации возгорания в частном жилом доме в городе Юрга Кемеровской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

Отмечается, что кроме погибших в пожаре восьми человек, травмированным оказался сотрудник МЧС. Как пишет РИА Новости, пострадал командир отделения пожарного подразделения. Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 04.20 (в это время в Москве было 00.20). Через час пожар уже был потушен. Однако на пепелище пожарные нашли погибших. Всего жертвами трагедии стали двое взрослых и шестеро детей.

Соседи жителей частного дома рассказали, что семья неоднократно нарушала противопожарные нормы. По их словам, соседи «постоянно что-то жгли на участке», приходилось вызывать пожарных. Кроме того, они охарактеризовали семью как неблагополучную.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».