Соседи сгоревших в пожаре жителей Юрги рассказали о нарушении противопожарных норм

Кемерово, 6 ноября. Соседи жителей частного дома в Юрге Кемеровской области, в котором в пожаре погибли восемь человек, рассказали, что в здании жила неблагополучная семья, сообщает источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, одна из соседок уточнила, что жители дома постоянно «что-то жгли на участке», из-за чего приходилось звонить пожарным.

Кроме того, по ее словам, взрослые с детьми обращались плохо: «сами выпивали и торговали спиртным». Кроме того, источник прислал первые фото и видео с места трагедии в Юрге, где погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.

Сейчас на месте выставлено оцепление, на улицу никого не пускают. Корреспонденту издалека удалось заснять сгоревший дом и работу оперативных служб. Напомним, пожар произошел утром в частном жилом доме в городе Юрга.

Сообщение о возгорании поступило в 04:20 (00:20 по Москве), огонь был ликвидирован в 05:19 (01:19). Погибли двое взрослых и шестеро детей. Еще один взрослый находится в больнице.