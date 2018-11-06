Интересны, но не отражают реальные возможности: эксперт объяснил цель военных рейтингов Запада

Москва, 6 ноября. Бизнес-издание Business Insider обнародовало очередной рейтинг вооруженных сил, в котором армия Российской Федерации расположилась на второй строчке в мире и первой — в Европе, хотя в жизни такая градация является крайне относительной.

В качестве исходных параметров эксперты американского издания использовали численность вооруженных сил и военной техники, развитие страны в общих чертах и ряд дополнительных условий, в том числе логистику и военный опыт.

Такие рейтинги со стороны известных западных изданий всегда пользуются большим интересом в РФ, однако де-факто реальную возможность армии оценить таким образом невозможно.

Так, отечественная армия на данном этапе противостоит объединенным силам Североатлантического альянса и имеет прямое сухопутное соприкосновение своих военных группировок с непосредственным противником, что качественно отличает Москву от Вашингтона.

Основу ВС США составляют мобильные группировки, в том числе речь идет об авианосных группировках ВМС, корпусе морской пехоты США, ударных соединений ВВС, а также разбросанных по разным странам различных группировках.

Как отметил независимый эксперт Игорь Николайчук, какого-то существенного смысла в подобных сравнениях вооруженных сил нет, поэтому все такие списки и рейтинги создаются с целью пропаганды и не имеют никакого отношения к действительности, пишет «Экономика сегодня».

Эксперт обратил внимание на то, что издание Business Insider право относительно того, что ВС РФ по численности являются второй армией в мире и первой в Европе.

Однако, по словам эксперта, в случае реальной войны сражаться придется не с Люксембургом, а с Североатлантическим альянсом, а это не только немецкая и американская армии, но вообще весь военный потенциал коллективного Запада.

По этой причине, указал Николайчук,такие сравнения делаются на Западе для того, чтобы продемонстрировать, что РФ якобы нависает над Европой и угрожает европейским странам.