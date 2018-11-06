Продажи автомобилей Geely выросли в России на 14% за 9 месяцев

Москва, 6 ноября. Китайский автопроизводитель Geely за девять месяцев 2018 года продал на российском рынке на 14% больше автомобилей, чем годом ранее.

С января по сентябрь текущего года дилеры продали в России 1936 автомобилей марки Geely. Наиболее популярной моделью у автолюбителей стал кроссовер Atlas. В России было продано 1459 таких автомобилей, сообщает агентство «Автостат». Atlas вошел в десятку самых продаваемых на российском рынке китайских автомобилей. Его продажи составили три четверти от всех продаж Geely в России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в России за девять месяцев проданы более 25 тысяч китайских автомобилей. Лидером продаж среди китайских автомобилей стал автоконцерн Lifan.