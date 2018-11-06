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Видео с места взрыва газа в пятиэтажном доме в ЕАО появилось в Сети

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Видео с места взрыва газа в пятиэтажном доме в ЕАО появилось в Сети

Биробиджан, 6 ноября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места взрыва газа в пятиэтажном доме в Еврейской автономной области.

В поселке Приамурский в ЕАО произошел взрыв в пятиэтажном доме. По информации источника, в результате инцидента пострадали пять человек.

По предварительным данным, газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в ЕАО. Как сообщил источник, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии — хозяева взорвавшейся квартиры.

В результате взрыва частично разрушены шесть квартир. В данный момент пожар ликвидирован, МЧС продолжает работать на месте.

Автор: Алексей Громов
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