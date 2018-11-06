Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В крупном ДТП в Красноярском крае погибли три человека

30
0 Оставить комментарий

В крупном ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Красноярск, 6 ноября. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в Уярском районе Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правления МВД России.

При столкновении автомобилей Toyota и «Нива» три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что авария произошла на 939 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель за рулем иномарки ехал в сторону города Канск. Он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Нивой».

В результате аварии погибли три человека. Еще трое пострадали и были госпитализированы. Среди травмированных есть восьмилетний ребенок. Как уточнили в пресс-службе, по случаю ДТП сейчас проводится проверка.

В крупном ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.