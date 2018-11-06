В крупном ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Красноярск, 6 ноября. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось в Уярском районе Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правления МВД России.

При столкновении автомобилей Toyota и «Нива» три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что авария произошла на 939 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель за рулем иномарки ехал в сторону города Канск. Он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Нивой».

В результате аварии погибли три человека. Еще трое пострадали и были госпитализированы. Среди травмированных есть восьмилетний ребенок. Как уточнили в пресс-службе, по случаю ДТП сейчас проводится проверка.