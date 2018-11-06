Группа Spice Girls собирается отправиться в тур летом 2019 года

Лондон, 6 ноября. Участницы британской поп-группы Spice Girls объявили о воссоединении коллектива и масштабном туре.

Предположительно, в новом составе Spice Girls не будет Виктории Бекхэм. На фотографиях для анонса предстоящих выступлений запечатлены лишь четыре исполнительницы.

Группа планирует отправиться в тур в июне 2019 года. Билеты поступят в продажу уже 10 ноября.

«Мы отправляемся в тур! Мы безумно рады сообщить о турне Spice World. Билеты поступят в продажу в эту субботу», — объявили участницы группы в микроблоге Spice Girls в Twitter.

Ранее Газета.ru сообщила, что Spice Girls планирует провести масштабный тур по Великобритании. В последний раз группа выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.