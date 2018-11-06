Вашингтон, 6 ноября. СМИ оценили расходы США на отправку войск на границу с Мексикой, правительство потратит на эти цели от 42 до 110 млн долларов. Об этом со ссылкой на Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) сообщает The Hill.

По данным центра, во время операции по развертыванию войск у мексиканской границы «Верный патриот» ежедневные расходы на одного военного составят от 112 до 143 долларов в день. Использование военных самолетов будет стоить 136 тысяч 645 долларов в день.

В CSBA уточняют, что в настоящее время правительство США готовится отправить к границе с Мексикой семь тысяч военнослужащих. Согласно плану Пентагона, дополнительный контингент на южных рубежах Соединенных Штатов пробудет до 15 декабря. В этом случае для финансирования миссии потребуется не менее 42 млн долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности отправить для сдерживания мигрантов на мексиканской границе до 15 тысяч военнослужащих. При такой численности контингента стоимость операции возрастет до 110 млн долларов.

Газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков Пентагона ранее сообщала, что отправка военнослужащих США на границу с Мексикой к концу года будет стоить американскому бюджету 200 млн долларов. Общий объем оборонного бюджета Соединенных Штатов составляет 216 млрд долларов.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил об увеличении военного присутствия США на границе с Мексикой. Главной задачей военнослужащих станет сдерживание мигрантов из Центральной Америки.

Напомним, к южной границе Соединенных Штатов движется караван из семи тысяч мигрантов, которые надеются получить убежище в США или Мексике. Ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь тем странам, из которых идет «караван мигрантов».