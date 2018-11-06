Стали известны подробности пожара в Кузбассе, при котором погибли шесть детей

Кемеровская область, 6 ноября. Стали известны подробности страшного пожара в частном доме в городе Юрга, при котором погибли шесть детей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сгоревший дом арендовала многодетная семья – 42-летняя глава семейства, ее сожитель, а также четверо детей женщины и еще два ее внука.

«На настоящий момент установлено, что при пожаре погибло восемь человек, в том числе шесть детей. Причины возгорания устанавливаются», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как напоминает «Газета.ru», сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 00.20 по московскому времени, через час пожар был ликвидирован. На месте ЧП работали пять единиц техники и 19 человек.

В региональном следственном управлении СК РФ по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По одной из версий причиной страшного пожара могло стать короткое замыкание электрической проводки.

