Ученые предположили, что межзвездный астероид Оумуамуа является кораблем инопланетян

Москва, 6 ноября. Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предположили, что межзвездный астероид Оумуамуа является кораблем инопланетян.

Своими размышлениями на тему Шмуэль Бяли и Абрахам Леб делятся с читателями в статье, которая была опубликована на официальном портале библиотеки Корнеллского университета.

К выводу, что космический объект вовсе не астероид, а средство передвижения инопланетян, ученые пришли, изучая траекторию и особенности движения космического объекта.

«После того, как загадочный астероид покинул пределы Солнечной системы, он ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти», — размышляют ученые.

Таким образом, по мнению Шмуэля Бяли и Абрахама Леба, объект мог быть приведен в движение под давлением солнечного излучения. Получается, что астероид может оказаться недействующим солнечным парусом.

Астрофизики всерьез допускают вероятность того, что Оумуамуа может быть специально построенным инопланетянами искусственным объектом. Расчеты специалистов также демонстрируют, что астероид имеет идеальные пропорции.