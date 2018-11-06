Ученые назвали самую кровожадную кошку на Земле

Москва, 6 ноября. Эксперты назвали самого смертоносного представителя семейства кошачьих, им оказалась небольшая африканская черноногая кошка. Об этом сообщает LiveScience.

Кошка весит до трех килограмм, но всего за одну ночь ее жертвой становится больше животных, чем взрослый леопард способен убить за шесть месяцев. Эксперты отмечают, что вести активную охоту хищника заставляет ускоренный метаболизм. За одну ночь африканская черноногая кошка ловит от 10 до 14 грызунов. Процент успешных попыток на охоте у хищника достигает 60%, что превышает показатель льва в три раза.

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