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«Она просто не на своем месте»: россияне нашли новую работу для чиновницы Глацких

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«Она просто не на своем месте»: россияне нашли новую работу для чиновницы Глацких

Москва, 6 ноября. Россияне нашли новую работу для директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.

Напомним, что чиновница на встрече с волонтерами молодежных объединений заявила, что государство ничего не должно молодежи, более того – «государство их [родителей] не просило вас рожать».

Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, после чего Глацких извинилась за свое высказывание. По ее словам, она лишь хотела усилить мотивацию молодежи развиваться самостоятельно.

«Вцепилась зубами в должность, не может уйти, достойно осознав свою ошибку. Раз не осознает — значит уволить», — пишет пользователь balamutrf.

 «Она просто не на своем месте»: россияне нашли новую работу для чиновницы Глацких

«Смотрел это видео полностью. Не, она просто не на своем месте», — добавляет «Владимир01».

 «Она просто не на своем месте»: россияне нашли новую работу для чиновницы Глацких

«Дворы мести ее отправить. Пусть за метлой следит, раз за языком не получается», — нашла новую работу чиновнице Елена Ворончихина.

«Она просто не на своем месте»: россияне нашли новую работу для чиновницы Глацких

Как напоминает Deita.ru, за оскандалившуюся подчинённую был вынужден оправдываться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который выразил сожаление по поводу сказанных ею слов.

Автор: Константин Терехов
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