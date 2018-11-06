В штабе демократов в Нью-Йорке пояснили, что значат нарушения на выборах в США

Нью-Йорк, 6 ноября. Накануне выборов каждый кандидат в Конгресс США от Демократической или Республиканской партии проводит постоянную и непрерывную работу с населением, которая помогает не только еще раз правильно сделать выбор во время голосования, но и создать или укрепить политические взгляды избирателей.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в штабе кандидата от Демократической партии Макса Роуза на Статен-Айленде, где организаторы встречи пояснили, как в США проходят выборы и как правильно работать с населением накануне.

В частности, было отмечено, что агитационные мероприятия в виде расклейки объявлений, фотографий, наклеек запрещены законом, но с другой стороны человек может распространять информационные листовки с напоминанием о выборах или информацией о том или ином кандидате.

Позднее корреспонденту ФАН удалось даже пройти по тем адресам, которые были предложены в штабе для распространения информационных листовок. Только, к сожалению, большей части людей дома не оказалось, а тех, кто были на месте, единогласно выразили поддержку в пользу Макса Роуза. По сути адреса фиктивны и совершенно необъективно показывают картину. Кстати, в штабе республиканцев, в отличие от демократов, в списках указано, кто именно поддерживает их, а кто демократов.

Что касается агитационных материалов, то стоит еще раз повторить, что на территории США по закону запрещено их распространять в преддверии выборов. Однако встречаются отдельные случаи открытой расклейки прямо на улицах, на витринах магазинов или у метро. В свою очередь информационные листовки, которые разрешено распространять, нельзя оставлять в почтовых ящиках. Вместо этого их можно оставить рядом у двери.

Получается, что ситуация имеет две стороны медали, и невозможно объективно расценить правильность агитационной работы штабов. С одной стороны существует закон, а с другой стороны есть искусственно придуманные нюансы, которые позволяют его обходить. По всей видимости, это именно то, что называется нарушением на выборах.