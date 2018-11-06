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Сирия: около 20 тысяч сирийцев вернулись из Ливана с начала года

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Сирия: около 20 тысяч сирийцев вернулись из Ливана с начала года

Дамаск, 6 ноября. Около 20 тысяч покинувших Сирию и перебравшихся из-за войны в Ливан беженцев в 2018 году вернулись в свои дома через пункт пропуска «Джейдет-Ябус». Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евгений Харченко.

Пропускной пункт расположен недалеко от Дамаска. С начала текущего года через него вернулись в свои дома в Сирии более 20 тысяч беженцев. Многие из них провели в Ливане не один год.

По данным Центра в настоящее время в Ливане находятся около 1,5 миллиона сирийских беженцев. Около 380 тысяч из них покинули страну с началом боевых действий.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Госдепе США заявили о признании Вашингтоном позитивной роли Москвы в решении вопроса доставки в Сирию гуманитарной помощи. 

Автор: Виктор Мальцев
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