Сирия: около 20 тысяч сирийцев вернулись из Ливана с начала года

Дамаск, 6 ноября. Около 20 тысяч покинувших Сирию и перебравшихся из-за войны в Ливан беженцев в 2018 году вернулись в свои дома через пункт пропуска «Джейдет-Ябус». Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евгений Харченко.

Пропускной пункт расположен недалеко от Дамаска. С начала текущего года через него вернулись в свои дома в Сирии более 20 тысяч беженцев. Многие из них провели в Ливане не один год.

По данным Центра в настоящее время в Ливане находятся около 1,5 миллиона сирийских беженцев. Около 380 тысяч из них покинули страну с началом боевых действий.

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