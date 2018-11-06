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Пострадавший от взрыва газа дом в Еврейской АО обследуют комплексом «Струна»

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Пострадавший от взрыва газа дом в Еврейской АО обследуют комплексом «Струна»

Биробиджан, 6 ноября. Дом в Еврейской автономной области, где произошел взрыв бытового газа, обследуют диагностическим комплексом «Струна».

Как сообщили в региональном управлении МЧС, комплекс, с помощью которого будет проведена оценка целостности несущих конструкций жилой пятиэтажки, уже доставили в поселок Приамурский.

Как напоминает «Газета.ru», в результате взрыва газа пострадали пять человек, в том числе грудной ребенок, были повреждены конструкции между первым и вторым этажами и подвалом.

Пострадавший от взрыва газа дом в Еврейской АО обследуют комплексом «Струна»

Кроме того, на территории населенного пункта введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты следственного управления СК РФ и прокуратура проводят проверки.

Автор: Константин Терехов
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