В Красноярском крае ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица

Красноярск, 6 ноября. Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погодных условий – в регионе ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

Как сообщили в МЧС со ссылкой на синоптиков, непогода будет бушевать в центральных и южных областях края. Циклон принесет в регион сильные снегопады, которые будут сопровождаться ветром с порывами до 23 метров в секунду.

В спасательном ведомстве предупредили жителей края быть осторожными во время непогоды, а также, если есть такая возможность, воздержаться от нахождения на улице.