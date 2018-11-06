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В Красноярском крае ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица

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В Красноярском крае ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица

Красноярск, 6 ноября. Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погодных условий – в регионе ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололедица.

Как сообщили в МЧС со ссылкой на синоптиков, непогода будет бушевать в центральных и южных областях края. Циклон принесет в регион сильные снегопады, которые будут сопровождаться ветром с порывами до 23 метров в секунду.

В спасательном ведомстве предупредили жителей края быть осторожными во время непогоды, а также, если есть такая возможность, воздержаться от нахождения на улице.

Автор: Константин Терехов
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