Мессенджеры в России будут проверять подлинность номера телефона пользователя

Москва, 6 ноября. Согласно подготовленным правительством новым правилам пользования мессенджерами, приложения смогут использовать только те пользователи, на которых оформлен номер телефона.

Сотовых операторов обяжут вносить в базы данных сведения о том, в каких приложениях ведут переписку их клиенты. Соответствующую информацию компаниям будут передавать сами мессенджеры, сообщают со ссылкой на проект постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров «Известия».

Администраторы приложений будут проверять, зарегистрирован ли номер телефона на пользователя и в течение 20 минут давать ответ сотовому оператору. Если данные совпадут с информацией в базе компании, идентификация пользователя будет считаться пройденной. В противном случае мессенджер должен будет отказать пользователю в своих услугах. Также сотовые компании будут присваивать клиентам уникальный код идентификации, который дает им мессенджер.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, новшество необходимо для создания для граждан России безопасной коммуникационной среды.