Некоторым компаниям могут запретить экспорт нефти из России

Москва, 6 ноября. Ряду компаний могут запретить экспорт нефти и нефтепродуктов из России.

Поручение проработать вопрос дал министерствам и ведомствам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак в ходе совещания, протокол которого имеется у РИА Новости.

«Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС России, Минфину до 12 ноября проработать вопрос о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями», — говорится в документе.

Кроме того, в рамках этого же поручения ведомства также должны проработать вопрос о поставках нефтяными компаниями на переработку в Россию с последующей продажей на внутреннем рынке светлых нефтепродуктов в объеме не менее 17,5% добываемой нефти.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе и Федеральной налоговой службе России проводить внеплановые проверки независимых сетей АЗС.

