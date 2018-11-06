Вашингтон, 6 ноября. В Пентагоне оценили уровень угрозы России для США и пришли к выводу, что в ближайшие 20-30 лет Китай будет представлять для Соединенных Штатов большую опасность, так как РФ не сможет поддерживать свой потенциал на текущем уровне. Такое заявление во время выступления в университете Дьюка сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов — ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас», — заявил генерал.

Данфорд считает, что в России снижаются экономические и демографические показатели. Поэтому, по его мнению, в 2025-2035 годах Россия не будет представлять такую же значительную угрозу, как Китай.

Генерал высказал мнение, что КНР располагает более значительными возможностями, чтобы поддерживать выбранный вектор наращивания своего потенциала.

«Думаю, следующие 20-30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться», — подчеркнул Данфорд.

Ранее Газета.ru сообщила, что Вооруженные Силы России оказались на первой строчке рейтинга сильнейших армий Европы по версии Business Insider. Американские эксперты оценили личный состав российской армии в 3,5 млн. человек, а военный бюджет в 47 миллиардов долларов. Специалисты также учли количество техники, вооружения и общий уровень развития страны. Вторыми и третьими в рейтинге оказались армии Франции и Великобритании.