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В Госдепе призвали наказать виновных в смерти советницы мэра Херсона

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В Госдепе призвали наказать виновных в смерти советницы мэра Херсона

Вашингтон, 6 ноября. Государственный департамент призвал найти и наказать виновных в смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

С заявлением на тему выступила представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки Хезер Науэрт, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Те, кто ответственен за организацию и совершение этой ужасной атаки, должны быть преданы суду», — написала Науэрт.

Как напоминает «Газета.ru», советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой, в минувшее воскресенье скончалась в больнице. 

Добавим, что ранее с призывом найти и наказать ответственных за смерть Гандзюк выступила директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

Автор: Константин Терехов
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