National Interest рассказал, что Россия может противопоставить «смертоносному» оружию США

Москва, 6 ноября. Россия достигла серьезных успехов в способности противостоять вражеским беспилотным летательным аппаратам.

Как пишет американское специализированное издание The National Interest, это заставляет задуматься руководителей вооруженных сил США, так как Соединенные Штаты делают акцент на активном применении дронов.

Издание отмечает, что первый комплекс наземного базирования, главным назначением которого является выведение беспилотников противника из строя, был представлен чуть более года назад.

Авторы публикации акцентируют внимание на том, что уровень мастерства российских военных в применение средств радиоэлектронной борьбы ставит серьезную угрозу парку американских беспилотных летательных аппаратов.

«В 2011 году Иран применил созданный в России комплекс «Автобаза» для перехвата беспилотника военно-воздушных сил США RQ-170», — отмечается в публикации.

Россия может использовать слабое место американских военных дронов, оставляя их без радиосвязи. Таким образом все усилия инженеров США по совершенствованию беспилотников будут тщетны, пишет National Interest.

В качестве примера издание приводит прошедшие в Ленинградской области учения, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Силок» отработали противодействие беспилотным летательным аппаратам.

К слову, минувшим летом в соединения ЦВО впервые поступили комплексы для борьбы с БПЛА «Силок». Комплекс, разработанный в концерне «Созвездие», относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы.