Украинский депутат пытался расплатиться фальшивыми евро в Праге

Прага, 6 ноября. Украинский депутат Андрей Лозовой был задержан в чешском аэропорту за то, что попытался расплатиться за покупку фальшивыми купюрами.

Как рассказал украинский парламентарий на своей странице в социальной сети, евро, которыми он пытался оплатить покупку в duty free, оказались поддельными.

«Был в Праге. Хотел купить в duty free подарок маме, оказалось, что деньги — фальшивые», — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что законодательство Чехии приравнивает попытку заплатить фальшивыми деньгами к их производству. После этого депутат был задержан. По словам члена Верховной рады Украины, обменом валюты занимался его помощник, который подал заявление в полицию Украины. При этом Лозовой заявил, что чешские полицейские опрашивают его как потерпевшего. Коллега Лозового Олег Ляшко уточнил, что обменный пункт, где были получены фальшивые купюры, исчез.

