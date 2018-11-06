В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту пожара с 8 погибшими

Кемерово, 6 ноября. В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщает СК России.

Пожар произошел в городе Юрга Кемеровской области. Сигнал о возгорании пожарные получили в 4.20 по местному времени (0.20 по Москве). Пожар был ликвидирован спустя час.

«По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), погибли восемь человек», — цитирует СУ СКР по региону РИА Новости.

Издание отмечает, что в настоящее время в больнице находится один из пострадавших в пожаре. О его состоянии не сообщается.