Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

В Минздраве рассказали о главных факторах риска заболеваний у россиян

100
0 Оставить комментарий

Министерство здравоохранения России

Москва, 6 ноября. В министерстве здравоохранения рассказали о главных факторах риска развития заболеваний у граждан России.

С заявлением на тему в федеральном ведомстве выступили после проведения анализа прошедших в 2018 году диспансеризацию россиян. По предварительным данным, в январе – сентябре массовое обследование прошли около 16 миллионов человек.

«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию», — цитирует РИА Новости российский Минздрав.

Кроме того, как добавили в ведомстве, из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят болезни системы кровообращения, которые выявляются у четырех процентов, прошедших диспансеризацию.

Борьба с курением

Добавим, что сейчас Минздрав прорабатывает введение «обезличенных» пачек сигарет, на которых не будет логотипов, а марка будет написана единым шрифтом, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.