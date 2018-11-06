В Минздраве рассказали о главных факторах риска заболеваний у россиян

Москва, 6 ноября. В министерстве здравоохранения рассказали о главных факторах риска развития заболеваний у граждан России.

С заявлением на тему в федеральном ведомстве выступили после проведения анализа прошедших в 2018 году диспансеризацию россиян. По предварительным данным, в январе – сентябре массовое обследование прошли около 16 миллионов человек.

«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию», — цитирует РИА Новости российский Минздрав.

Кроме того, как добавили в ведомстве, из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят болезни системы кровообращения, которые выявляются у четырех процентов, прошедших диспансеризацию.

Добавим, что сейчас Минздрав прорабатывает введение «обезличенных» пачек сигарет, на которых не будет логотипов, а марка будет написана единым шрифтом, сообщает «Газета.ru».