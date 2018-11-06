Со дня назначения министром обороны Сергея Шойгу исполнилось 6 лет

Москва, 6 ноября. Во вторник исполняется шесть лет со дня назначения Сергея Шойгу министром обороны России.

Шойгу возглавил Минобороны РФ 6 ноября 2012 года. К шестилетию со дня назначения газета министерства обороны России «Красная звезда» подготовила большой материал, в котором рассказывает о том, какие изменения произошли с Вооруженными Силами страны при нынешнем министре.

Издание называет текущий год знаковым для российской армии. Осенью успешно прошли крупнейшие за последние десятилетия военные маневры «Восток-2018». Также в текущем году было объявлено о скором поступлении новейших видов стратегического оружия в войска и начал работать военный инновационный технополис «ЭРА».

Кроме того, в материале отмечается создание призванного укрепить духовный потенциал Вооруженных Сил Главного военно-политического управления и закладка первого камня в основание посвященного Победе в Великой Отечественной войне Собора Воскресения Христова.