В министерстве обороны РФ рассказали о строительстве объектов в Арктике

Москва, 6 ноября. В российском министерстве обороны рассказали о строительстве за последние четыре года объектов в арктическом регионе.

Начиная с 2014 года в Арктике было возведено и запущено в эксплуатацию более 500 объектов, общая площадь которых превышает 700 тысяч квадратных метров, сообщает издание «Красная звезда».

В частности, почти 90 зданий и сооружений были построены на Земле Франца-Иосифа, более 250 – на Новосибирских островах, 85 объектов — на острове Врангеля и на мысе Шмидта.

Напомним, что в статье, посвященной шестилетию нахождения Сергея Шойгу в должности руководители оборонного ведомства, также говорится о том, что за последние несколько лет были созданы самодостаточные группировки войск в Арктике и Крыму.