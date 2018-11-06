Рогозин рассказал о планах по строительству долгосрочной базы на Луне

Москва, 6 ноября. Россия планирует создать долгосрочную посещаемую базу на поверхности Луны. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В рамках лунной программы Россия создаст на Луне долгосрочную посещаемую базу. Поверхность естественного спутника Земли будут изучать с помощью роботов-аватаров.

«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Глава госкорпорации не уточнил, сколько времени пройдет с начала пилотируемых полетов на Луну до создания посещаемой базы. В то же время он отметил, что перед Россией стоит более масштабная и ответственная задача, чем та, которая стояла в 60-е и 70-е годы перед США.