Восемь человек, среди которых дети, погибли при пожаре в Кузбассе

Кемеровская область, 6 ноября. Восемь человек, в числе которых дети погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, также на пожаре пострадал еще один человек, который был госпитализирован. Трагедия произошла в населенном пункте Юрга в жилом доме на улице Тупиковая.

Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Что стало причиной пожара – пока неизвестно. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 00.20 по московскому времени, через час пожар был ликвидирован.

На месте ЧП работали пять единиц техники и 19 человек, сообщает «Газета.ru».