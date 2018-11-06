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Восемь человек, среди которых дети, погибли при пожаре в Кузбассе

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Восемь человек, среди которых дети, погибли при пожаре в Кузбассе

Кемеровская область, 6 ноября. Восемь человек, в числе которых дети погибли при пожаре в частном доме в Кемеровской области.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, также на пожаре пострадал еще один человек, который был госпитализирован. Трагедия произошла в населенном пункте Юрга в жилом доме на улице Тупиковая. 

Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Что стало причиной пожара – пока неизвестно. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 00.20 по московскому времени, через час пожар был ликвидирован. 

На месте ЧП работали пять единиц техники и 19 человек, сообщает «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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