Директор БДИПЧ ОБСЕ призвала наказать виновных в смерти советницы мэра Херсона

Киев, 6 ноября. Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир выступила с призывом найти и наказать ответственных за смерть советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Ингибьерг Сольрун Гисладоттир отметила, что глубоко опечалена смертью активистки после «ужасающего нападения».

«Лица, виновные в этом порочном преступлении, должны быть привлечены к ответственности. Нападения на активистов гражданского общества неприемлемы», — заявила директор БДИПЧ.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля текущего года в Херсоне. В минувшее воскресенье она скончалась в больнице.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава украинской полиции Сергей Князев объявил о сборе всей доказательной базы по делу о нападении на общественную активистку. В ближайшее время материалы будут переданы в суд.