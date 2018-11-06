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Россия

Самодостаточные группировки войск созданы в Арктике и Крыму

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Самодостаточные группировки войск созданы в Арктике и Крыму

Москва, 6 ноября. В Вооруженных силах России за последние несколько лет были созданы самодостаточные группировки войск в Арктике, а также в Крыму.

В частности, сейчас продолжается строительство и реконструкция военных аэродромов и элементов инфраструктуры в районе Анадыря, на Новосибирских островах, а также на Земле Франца Иосифа.

Что касается Крымского полуострова, то там функционирует военно-морская база, армейский корпус, авиационная дивизия и дивизия противовоздушной обороны.

«К 2018 году Россия восстановила и значительно укрепила свое присутствие в Арктике, а теперь продолжает его наращивать. Самодостаточная группировка войск создана в Крыму», — сообщает газета министерства обороны «Красная звезда».

Самодостаточные группировки войск созданы в Арктике и Крыму

Кроме того, в статье, посвященной шестилетию нахождения Сергея Шойгу на посту руководителя военного ведомства, говорится о том, что это время в российской армии более чем в 30 раз выросло количество крылатых ракет.
 

Автор: Константин Терехов
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