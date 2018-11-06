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Количество крылатых ракет в России увеличилось в 30 раз за 6 лет

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Количество крылатых ракет в России увеличилось в 30 раз за 6 лет

Москва, 6 ноября. За последние шесть лет в российской армии более чем в 30 раз выросло количество крылатых ракет. Об этом в посвященной шестилетию нахождения Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ статье сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

«В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз», — сообщает газета.

Издание отмечает, что рост достигнут в основном за счет вооруженных ракетными комплексами «Калибр» подводных и надводных кораблей и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Ранее Газета.ru сообщила, что Вооруженные силы России возглавили список сильнейших армий Европы по версии Business Insider.

Автор: Виктор Мальцев
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