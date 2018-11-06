Ученые назвали продукт, препятствующий набору веса

Вашингтон, 6 ноября. Специалисты Американской ассоциации сердца провели исследования, благодаря которому смогли найти продукт, препятствующий набору веса и улучшающий состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые провели анализ анкет более чем 126 тысяч человек, у которых не были диагностированы какие-либо хронические заболевания. Каждые четыре года участники исследования отвечали на вопросы, как часто они употребляют в пищу орехи.

Согласно результатам исследований, приблизительно 30 грамм орехов в день не наносят ущерба фигуре, а напротив помогают в борьбе с ожирением. Кроме того, если есть орехи вместо мяса, картофеля или десертов, то вес будет набираться существенно медленнее.

Авторы исследования подчеркнули, что орехи не только улучшают состояние здоровья благодаря своему влиянию на набор веса, но и уменьшают риск возникновения заболеваний сосудов и сердца, пишет «Газета.ру».