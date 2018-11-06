Независимые АЗС ждут внеплановые проверки ФАС и ФНС

Москва, 6 ноября. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Федеральной налоговой службе (ФНС) России проводить внеплановые проверки независимых сетей АЗС.

Особое внимание вице-премьер рекомендует обращать на те сети, в которых более чем на 4% превышен индикативный уровень цен на топливо.

«ФНС России, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%», — цитирует протокол совещания у Дмитрия Козака РИА Новости.

Вице-премьер также поручил проработать возможность запрета экспорта нефти и нефтепродуктов для тех компаний, которые не являются их производителями, и обсудил вопрос зависящих от цен на нефть плавающих ставок акцизов на топливо. В целях борьбы со спекуляцией к биржевой торговле нефтепродуктами допуск до 31 марта 2019 года могут получить только конечные мелкооптовые потребители и АЗС.

Ранее Газета.ru сообщила, что субъектам топливного рынка поручили сдерживать мелкооптовые цены. Соглашение будет действовать до 31 марта.