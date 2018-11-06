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Нарушения перед выборами в США зафиксированы у республиканцев и демократов — бывший пехотинец ВМС

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Нарушения перед выборами в США зафиксированы у республиканцев и демократов — бывший пехотинец ВМС

Нью-Йорк, 6 ноября. Накануне промежуточных выборов в США зафиксирован ряд нарушений. По мнению экспертов и политологов, это никак не способствует честному проведению выборов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Бруклинской библиотеке состоялась так называемая встреча сторонников президента Дональда Трампа, а также представителей правых организаций и консерваторов. Впервые на встрече присутствовали российские журналисты.

Главной темой встречи стали предстоящие выборы в Конгресс США. Участники говорили в том числе о нарушениях. Отмечается, что в Нью-Йорке их не было зафиксировано.

Несмотря на это в Нью-Йорке избирательные участки вычеркивают из списков данные избирателей. Дело в том, что они могут попасть в другой список или установлено, что они совершали какие-то нарушения ранее, либо незаконно находятся на территории США.

«Да, нарушения есть, к сожалению, мы живем в мире, который не может жить по правилам или законам. Равносильно этому происходят грабежи и убийства, равносильно происходят нарушения выборов. Одна партия имеет конфликт с другой. Я республиканцец, и я за Трампа», — заявил бывший морской пехотинец Роберт Гразиано.

Нарушения перед выборами в США зафиксированы у республиканцев и демократов — бывший пехотинец ВМС

Еще одной причиной подобных ситуаций может быть неправильное прохождение предварительной регистрации на избирательные участки. В этом случае он не исключается из списков, а просто туда не попадает.

«Отмечу, что это делают как республиканцы, так и демократы. И это правильно. Нужен контроль. Выборы — это та вещь где нужен порядок и контроль», — заявил президент бруклинского отделения чайной партии Гленн Ноцера.

Автор: Кристина Волкова
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