Названы самые загрязненные города Европы

Москва, 6 ноября. Македонский город Тетово возглавил рейтинг наиболее загрязненных городов Европы Pollution Index 2018 Mid-Year.

Вторым и третьим в списке оказались итальянский Неаполь и столица Македонии Скопье. В десятку наиболее загрязненных городов Европы также вошли столица Албании Тирана, итальянский Турин, главный город Румынии Бухарест, Сараево (столица Боснии и Герцеговины), польский Краков, болгарский Пловдив и столица Украины Киев.

Москва оказалась на 17-м месте рейтинга, Санкт-Петербург — на 19-м.

Самыми чистыми городами Европы эксперты назвали столицу Финляндии Хельсинки, Рейкьявик в Исландии, Цюрих в Швейцарии и шведский Стокгольм.

Ранее Роспотребнадзор составил список регионов России с наиболее загрязненным воздухом, сообщает Газета.ru. Его возглавила Бурятия.