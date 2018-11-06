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Экономика

Эксперты назвали регионы РФ с самым дешевым дизельным топливом

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Эксперты назвали регионы РФ с самым дешевым дизельным топливом

Москва, 6 ноября. Агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата подготовило рейтинг российских регионов с самым дорогим и самым дешевым дизельным топливом. Согласно данным рейтинга, самое дорогое топливо в России на Дальнем Востоке.

Отмечается, что разница между максимальным и минимальным значением топлива в различных регионах превышает 50%. Кроме того, авторы исследования подчеркнули, что уровень цен на заправках не всегда говорит о доступности топлива для населения, так как в регионах отличается уровень зарплат.

Самым дешевым дизельное топливо оказалось в Ингушетии и Чечне – там оно стоит около сорока рублей за литр. Самое дорогое дизельное топливо на Дальнем Востоке: в Сахалинской области, на Камчатке, Чукотке, в Якутии и Магаданской области.

Отмечается, что за первые девять месяцев 2018 года цены на дизельное топливо в целом по стране выросли на 10%. В трех регионах страны зафиксирован рост на 17%. Единственным регионом, где цены на дизельное топливо не изменились, стала Чукотка.

Автор: Антон Зарубин
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