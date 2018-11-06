Глава МВФ сравнила наши дни с периодом перед Первой мировой войной

Вашингтон, 6 ноября. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что современность имеет много общего с предшествующим Первой мировой войне периодом. Соответствующее мнение она изложила в опубликованной на сайте фонда статье.

Схожесть эпох заключается в глобализации, неравномерном распределение выгоды от технологического прогресса и росте неравенства, считает Лагард. В начале прошлого века это привело к тому, что страны начали отказываться от сотрудничества и стали продвигать свои отдельные интересы.

По мнению главы МВФ, в настоящее время население Земли также негативно реагирует на глобализацию и неравномерное распределение прибыли от достижений современности.

«Мы можем увидеть поразительное сходство с периодом до «Великой войны» — головокружительные технологические достижения, углубление глобальной интеграции и растущее благосостояние, которое избавило огромное количество людей от нищеты, но, к сожалению, также оставило многих позади», — пишет Кристин Лагард.

По ее мнению, международному сообществу нужно научиться адаптироваться к такой действительности и укрепить сотрудничество между государствами в различных сферах.